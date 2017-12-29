والي نهر النيل: الأيام المقبلة سنبدأ الترتيبات لتوزيع 5000 مشروع إنتاجي للأسر الضعيفة

عطبرة في 29-12-2017 ( سونا) -أعلن اللواء حقوقى حاتم الوسيلة والي ولاية نهر النيل عن ترتيبات ولايته لتوزيع عدد 5000 مشروع انتاجي للأسر الضعيفة خلال الأيام المقبلة ،مؤكدا رضا حكومته التام عن أداء ديوان الزكاة بالولاية.

جاء ذلك خلال مخاطبته احتفال الديوان بتوزيع عدد 3300 مشروع إنتاجي بمدينة عطبرة أمس ضمن برنامج " اليد المحبوبة " .

وتعهد بالعمل الجاد لتخفيف حدة الفقر بالولاية من خلال إدخال الأسر في دائرة الإنتاج للمشاركة في برامج الزكاة ورعاية الضعفاء.

وكشف مولانا محمد عبد الرازق الأمين العام لديوان الزكاة عن ترتيبات لتوزيع عدد 35،000 مشروع على كل ولايات السودان وقال ان الديوان في تنامي مستمر مشيرا إلى ان تجربته نالت استحسان عدد من الدول الاسلامية .

وأعلن عن وضع منهج علمي لادخال الاسرة الضعيفة لدائرة الانتاج مشيدا بمستوى التحصيل بالولاية وخاصة زكاة المعادن موجها بالاهتمام بمناطق التعدين عبر توفير الخدمات وحيا مبادرات الديوان بالولاية ولجان الزكاة القاعدية مشيرا الى عزم الديوان على تعميم تجارب مراكز التوزيع ومشروع الأمن الغذائي الاستهلاكي.

وأعلنت الاستاذة انتصار محمد علي وزير الشئون الاجتماعية والارشاد بالولاية عن حزمة من البشريات الخاصة بالعمل الاجتماعي خلال العام المقبل ، مشيرة إلى مشروع المسح التقني وإكتمال الخارطة الاجتماعية وكشفت عن انشاء مراكز ضمن مشروع الدعم النقدي المباشر لضمان وصوله للمستحقين مؤكدة أهمية قيام مركز تدريب لعلوم الزكاة لتطوير قدرات اللجان القاعدية والمستفيدين والعاملين في الزكاة.

واكد الشيخ ممدوح حسن عبد الرحيم أمين الديوان بالولاية ان الديوان سيواصل برامجه ومبادراته لإدخال الأسر الضعيفة في دائرة الإنتاج لدعم الإقتصاد وأشاد بالمساهمة المقدرة للمعدنين بالولاية ،مبينا أن مساهمتهم بلغت 80 مليون جنيه.

وشهد الاحتفال توزيع نماذج للمشاريع وزواج عدد 60 زيجة جماعية وافتتاح قاعة لتدريب المستفيدين فيما إشتمل المشروع على دعم للجمعيات الزراعية ومزرعة نموذجية لأسر الشهداء ودعم 150 من المسرحين.