ديوان الزكاة بشمال كردفان يستعد لتمليك مشروعات بتكلفة 4مليون جنيه

الابيض 29-12-2017(سونا) -اكملت أمانه ديوان الزكاة بولاية شمال كردفان كافة الترتيبات لانطلاقة وثبة تمليك عدد من المشروعات الإنتاجية بتكلفة 4مليون جنيه .

وقال مولانا آدم بشر ابراهيم أمين ديوان الزكاة بشمال كردفان في تصريح لسونا ان هذه المشروعات تجئ ضمن جهود الديوان الرامية لتخفيف حدة الفقر للشرائح الفقيرة بالولاية مسيرا الي ان الديوان قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بكافة محليات الولاية .

من جهته أشاد العميد الركن المرضي صديق المرضي وزير الشئون الاجتماعية بالدور الكبير التي تقوم به امانه الزكاة في خدمة المجتمع مثمنا مبادرة الديوان لانطلاقة هذه الوثبة في تحسين سبل كسب العيش ودعم الأسر الفقيرة بالولاية .