تشريعي نهر النيل يجيز موازنة الولاية

عطبرة في 29-12-2017 ( سونا) -أجاز المجلس التشريعي بولاية نهر النيل أمس برئاسة الأستاذ كمال الدين إبراهيم رئيس المجلس بمقر المجلس بالدامر أجاز موازنة الولاية للعام 2018م وأشاد بالميزانية في تلبيتها لطموحات المواطنين واهتمامها بمعاش الناس.

وكشف الأستاذ عثمان أحمد يعقوب وزير المالية والاقتصاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة وزارته بالدامر إن إجمالي الميزانية بلغ 3،288،957،000 جنيه بنسبة نمو بلغت 22% مشيرا الى ان النسبة المخصصة للتنمية بلغت 61% من الموازنة فيما شكل الانفاق الجاري نسبة 39% منها 12% تعويضات عاملين و 27% مصروفات عامة .

واكد ان ميزانية 2018 جاءت متسقة مع البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي وبرنامج إصلاح الدولة ومستوعبة لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني. ونوه الى شروع الولاية في تنفيذ برنامج الرئيس الذي وجه بتجويد خدمات المياه والتعليم والصحة والكهرباء.

وأعلن يعقوب أن عجز الموازنة بلغ 400 مليون جنيه وقطع بأن وزارته وضعت رؤية واقعية لمعالجة العجز من خلال التمويل بضمان الايرادات واصفا العجز بالضعيف.

ووصف عدد من نواب المجلس والمهتمين الميزانية بالواقعية والواضحة والملبية لمطلوبات الولاية.