والي النيل الأزرق يدشن معرض المعدات والمنتجات الزراعية

الخرطوم 29-12-2017(سونا) - دشن الأستاذ حسين يــــس حمد والي ولاية النيل الأزرق اليوم بالإدارة العامة لنقل التقانة والإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بالولاية معرض المعدات والمنتجات الزراعية .



و تفقد الوالي الأجنحة في مجالات الآليات الحديثة والمنتجات الزراعية المختلفة بالمعرض والذى يجئ في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة الولائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة الإتحادية في سبيل توطين التقانات الزراعية الحديثة بالولاية الى جانب توطين عدد من التقانات الخاصة بحصاد المخلفات الزراعية المختلفة .



وكان التدشين بمشاركة الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي الولائي والأستاذ كمال الدين خلف الله وزير الزراعة وعدد من أعضاء حكومة الولاية ولفيف من قيادات العمل الزراعي والإنتاجي وممثلي الشركات الزراعية .