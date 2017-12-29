شوري الوطني بالحصاحيصا يعفي نائب رئيس الحزب بالمحلية

مدني في 29-12 -2017م(سونا) - شهد الأستاذ محمد علي السيد رئيس مجلس شوري حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة دورة إنعقاد مجلس شوري المؤتمر الوطني بمحلية الحصاحيصا والتي إلتأمت صباح اليوم حيث تم خلالها إعفاء نائب رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية الاستاذ معتصم الحسن وإنتخاب العمده الطيب الكنين نائباً لرئيس المؤتمر الوطني .

وقال رئيس مجلس الشورى محمد على السيد ان هذه الدورة رسخت قيم شفافية كما أنها شورى حقيقية مكتملة الإجراءات والممارسة قل أن توجد في بقية الأحزاب.

و أعلن الأستاذ عصام الدين الشيخ مقرر شوري المؤتمر الوطني بالولاية أن الحزب يشهد اصلاحات كبيرة وممارسة الشوري الحقيقية بين أعضائه ..

فيما أكد الدكتور عبد الله حمد النيل الأمين معتمد محلية الحصاحيصا رئيس المؤتمر الوطني أن الحزب يقود الإصلاح بين القواعد إستعداداً لإنتخابات 2020م والذي بموجبه تم تشكيل المكتب التنفيذى للمؤتمر الوطني بالمحلية .

