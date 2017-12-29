غرفة مصنعي الأدوية تطالب بتعديل تسعيرة الدواء والسياسات الدوائية

الخرطوم 29-12-2017(سونا) - طالبت غرفة مصنعي الادوية لتعديل السياسات المتعلقة بمستقبل الصناعة الدوائية فى السودان واهمها التسعيرة المناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم استقرار أسعار الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية. ونوه الي أهمية تطوير البيئة المحفزة والداعمة لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية.

وتغطى الصناعات الدوائية الوطنية 60% من حاجة البلاد من الادوية المسجلة لدي هذه لمصانع وهي تقدر بحوالي 850 صنف دوائي.

وأشار مأمون جمال الدين الأمين العام لغرفة مصنعي الادوية فى تصريح (لسونا) الى أن الحكومة وضعت تسعيرة لم تتغير لمدة اكثر من عام رغم التغير في تكلفة الادوية بما فى ذلك العملات الصعبة لاستيراد المواد الخام والماكينات وقطع الغيار وكل التجهيزات الرأسمالية للمصانع، وقال على الحكومة اذا لم توفر العملة الصعبة بالطريقة الرسمية لابد ان تتيح للمصانع ان تعدل الاسعار لان مسألة استمرارية المصانع بالاسلوب الموجود حالياً يدخل المصانع فى خسارات كبيرة ، وأضااف ان تكلفة اغلاق المصانع اغلى من الاستمرار بالخسارة، مشدداً على ضرورة وضع المعالجات اللازمة فِي أسرع وقت ممكن لتستمر المصانع فى تقديم الدواء للمرضى بالمأمونية والفاعلية المطلوبة وتغطية حوجة البلاد من الامداد الدوائي. .

واكد الأمين العام لغرفة مصنعي الادوية التزام المصانع بالنهج المستند على السياسات الواضحة والواعية بأخلاق ومهنية ومسئولية بان تكون اسعار الادوية مناسبة وغير مخلة مما يمكن المصانع في ان تواصل العملية الانتاجية وتعظم الانتاج وفق موجهات الممارسات التصنيعية الجيدة GMP، مؤكدا أهمية التطوير المستمر للصناعة الدوائية الوطنية لمواكبة موجهات التصنيع الجيد وفق موجهات منظمة الصحة العالمية.

وثمن الأمين العام دور الدولة فى ايقاف استيراد اي منتج دوائي ينتج فى اكثر من مصنعين وذلك لامكانية انتاجه محليا وفق الجودة العالمية مشيرا أن هنالك اكثر من أربعة آلاف صنف دواء مسجل لدى المجلس القومي للادوية والسموم لغرض الاستيراد.

وقال ان الدولة وضعت سياسات مهمة اهمها سياسة المجلس القومي للادوية والسموم للتطوير والارتقاء بالصناعة الدوائية الوطنية وذلك بإفرادها لإدارة مختصة بأعمال المصانع الدوائية الوطنية وتعيين كوادر مشهود لها بالكفاءة لإدارة هذا العمل المهم.

واضاف ان القيمة الوطنية العالية للمصانع فى تعيين كوادر فى مختلف التخصصات الصيدلانية والكيميائية والهندسية والادارية ، كما ان هذه المصانع داعم للدولة من ناحية الضرائب وهي توفر الامن القومي الصحي للبلد .

واوضح ان هنالك فرصا لاقامة مصانع دوائية جديدة فى السودان مثل مصانع للحقن وقطرات العيون والبخاخات الرذاذية لمرضى الازمة والتركيز على المحاليل الوريدية لتوفير العملات الصعبة التى تستورد بها هذه المنتجات .

وقال ان الصناعة الدوائية تمضي فى الطريق الصحيح ، مضيفا ان المصانع الوطنية توفر الادوية بجودة وبأسعار اقل ويتم ذلك فى اطار السلطات الرقابية التى تراجع الضبط والانتاجيات ونظم التحكم والتحاليل للادوية التى تخرج للسوق.

