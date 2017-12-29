أحمد سعد يشيد بولاية الخرطوم و الطرق الصوفية لاحتواء أزمة منطقتي الفادنية والعسيلات

الخرطوم 29-12-2017م(سونا) - أشاد وزير رئاسة مجلس الوزراء القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الامير/أحمد سعد عمر بالدور الكبير لولاية الخرطوم ومحلية شرق النيل ومشايخ الطرق الصوفيه في احتواء ازمة منطقتي الفادنية والعسيلات .



و نوه سيادته بدور الخليفه الشيخ الطيب الجد والخليفه عبد الوهاب الكباشي والخليفه تاج الدين في هذه المساعي التي كللت بالنجاح



وأوضح أحمد سعد فى تصريح ل(سونا) أن الترابط والنسيج الاجتماعي الذى يتمتع به أهل السودان عنصر اساسي في ايجاد حلول لمثل تلك الازمات العابرة بين مكوناته.



واكد سيادته أهمية التعاضد والتحلي بضبط النفس بين الأفراد في اشارة لانسان السودان و ما يتحلى به من القيم الفاضله والجود والكرم



واثني سيادته علي مبادرة رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم مما اسهم في احتواء الوضع و حل الازمة.