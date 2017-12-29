اكتمال الترتيبات لختام التسابق الدولي لجائزة الخرطوم للقرآن الكريم

الخرطوم 29-12-2017(سونا) -

تبدأ في التاسع من يناير المقبل الفعاليات الختامية لجائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم بمشاركة 72 متسابقا ومتسابقة من 51 دولة. واكدت جمعية القرآن الكريم اكتمال الترتيبات لانطلاق التسابق الدولي للجائزة بجلسة افتتاحية من مقر الجمعية بالرياض فيما يخاطب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الحفل الختامي للفعاليات في الثالث عشر من يناير بقاعة الصداقة.

وقال امين الاعلام بالجمعية الاستاذ معاذ الفاتح في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن المتسابقين سيكتمل وصولهم الى الخرطوم في الخامس من يناير، مؤكدا أن الجمعية أكملت ترتيباتها ايضاً لاستقبال ضيوف الجائزة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية الجهة المشرفة على هذه الجائزة.

وأضاف أن برنامج الجائزة يتضمن، بجانب التسابق في حفظ القرآن، حراكاً ثقافياً وفكرياً ، يتمثل في العديد من الندوات والأمسيات الجماهيرية، التي سيقدمها ضيوف الجائزة لهذا العام ومنهم الداعية المصري الدكتور عمر عبد الكافي الذي سيقدم سبع محاضرات في أماكن مختلفة من ولاية الخرطوم، كما سيخطب الجمعة بمسجد النور.واشار الي ان البرنامج المصاحب للجائزة يتضمن محاضرات بالولايات.

يذكر أن جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم تأسست بالقرار الجمهوري رقم (160/ 2007م)، بهدف الاهتمام بتعليم القرآن الكريم والعمل على نشره، بجانب شحذ همم ناشئة المسلمين للإقبال على كتاب الله تعالى حفظاً وفهماً وعملاً، وقد أوكل القرار الجمهوري أمر تنفيذ الجائزة إلى جمعية القرآن الكريم.

وتُجرى منافسات الجائزة كل عام في مساقين، محلي ودولي، في مساق رئيس، وهو حِفظ القرآن الكريم كاملاً مع الترتيل والتجويد وتفسير جزء .