السودان يدين الاعتداء الارهابي على كنيسة مارمينا بحلوان بجمهورية مصر

الخرطوم 29-12 - 2017 (سونا) -

اعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة 2017/12/29 كنيسة مارمينا بحلوان في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وترويع جموع المصلين والمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد في جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.



وعبرت الوزارة في بيان لها عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لعائلات الضحايا والجرحي ولحكومة وشعب مصر الشقيقة وتمنياتها بعاجل الشفاء للجرحي والمصابين .



كما عبرت الوزارة عن تضامن السودان الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمه ومساندته لها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امن وسلامة مواطنيها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية الإجرامية.



وقال البيان إن هذه العملية الإرهابية، التي تخالف كافة الأديان والشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، تؤكد مجددا الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة.