بريطانيا تتسلم أولى شحنات الغاز الطبيعي الروسي المسال

لندن 29-12-2017م (أ ف ب) - رست في بريطانيا أول ناقلة تحمل الغاز الطبيعي الروسي المسال من مصنع روسي جديد في القطب الشمالي من سيبيريا، بحسب ما أعلن مشغل شبكة الغاز البريطانية الجمعة.

ووصلت الشحنة المقدرة بنحو 170 ألف متر مكعب على متن الناقلة كريستوف دي مارغيري الى ميناء غراين، شرق لندن، الخميس قرابة الساعة 19:20 ت غ، بحسب ما أفادت ناطقة باسم الشركة وكالة فرانس برس.

ويتم تخزين شحنة الغاز حاليا في بريطانيا، ولكن ليس مقررا ان تستخدم للاستهلاك المحلي إذ سيتم بيعها في أماكن أخرى، بحسب ما أوضحت المتحدثة.

وهذه أول شحنة تصل الى بريطانيا من مشروع الغاز العملاق الذي تبلغ كلفته 27 مليار دولار وافتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرفأ سابيتا في شبه جزيرة يامال في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتملك معظم اسهم المشروع العملاق المجموعة الروسية الخاصة "نوفاتيك"، المشمولة بعقوبات أميركية ردا على التدخل الروسي في اوكرانيا.

ويهدف المشروع الذي يعد من أكبر المشاريع في العالم واكثرها طموحا، الى بناء مصنع لتسييل الغاز يسمح بانتاج 16,5 مليون طن سنويا اعتبارا من 2019، على ثلاث مراحل.

وتحوي شبه جزيرة يامال ثروات هائلة لكنها منطقة معزولة في شمال دائرة القطب الشمالي على بعد 2500 كيلومتر من موسكو ويمكن ان تصل الحرارة فيها الى 50 درجة تحت الصفر.

