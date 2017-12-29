والي جنوب كردفان يشهد التوقيع على وثيقة التعايش السلمي بين إمارتي الشوابنة وريفي البرام

كادقلي 29-12-2017(سونا) - شهد والي ولاية جنوب كردفان د/ عيسي آدم أبكر اليوم بحاضرة الولاية كادقلي التوقيع على وثيقة التعايش السلمي بين إمارتي الشوابنة وريفي البرام حيث وقع عن إمارة الشوابنة أميرها محمود عبدالله المراد فيما وقع عن إمارةالبرام أميرها كافي طيار البدين وذلك بحضور أعيان القبيلتين وعدد من المسئولين في الجهاز التنفيذي والتشريعي والسياسي والأهلي بالولاية.



ونصت الوثيقة علي التعاهد علي رتق النسيج الإجتماعي والعمل عل تقويته وإرساء دعائم الاستقرار وتعزيز السلام المستدام إضافة إلي نبذ الاحتراب والاعتداء واحترام الرأي والرأي الآخر وحل المشكلات بالحوار بجانب العمل على دعم وحدة القبائل والمكونات الإثنية بالولاية وإعلان الدعم والوقوف مع الوالي وحكومته ومساعدته على التعايش السلمي علاوة على إعلان العفو التام والكامل عن أسباب التوتر في العلاقات وفتح صفحة جديدة للتواصل والتكامل بين الإمارتين.



وعقب مراسم التوقيع وصف الوالي اتجاه الإمارتين للصلح بأنه سلوك حضاري ، نافيا في الوقت ذاته وجود مشكلة قبلية بالولاية ، مشيرا إلي أن العرف والحوار هو الأساس لحل القضايا ، ونبه إلى أهمية المحافظة على النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي دعما لأواصر المحبة والوحدة.



وفي السياق إستعرض الأستاذ مبارك محمود الجوكر رئيس لجنة الأجاويد والصلح جهود اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع الطرفين ومساعيها لحلحلة القضية وفتح صفحة جديدة للتواصل توجتها بتوقيع الوثيقة ، معربا عن شكر اللجنة لإمارة الشوابنة على تفهمها وقبولها بالعفو .



فيما أكد الأمير محمود عبدالله المراد أن الإمارة تعاملت مع الموقف بحكمة وهدوء تام وضبط للنفس خاصة شريحة الشباب ، مشيرا إلي أن الإمارة ذات مثل وقيم ، وقال علي هذا الأساس رضينا بالصلح ، مشددا علي عدم تكرار الموقف التزاما ببنود الوثيقة ودعما للإستقرار والتعايش السلمي بالمنطقة.



وقال الأمير كافي طيار إنهم يفتحون صفحة جديدة للتعايش السلمي والتواصل المجتمعي.



