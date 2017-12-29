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صندوق النقد: حصة الدولار في الاحتياطي العالمي للعملات تهبط لأدنى مستوى منذ 2014

التاريخ : 29-12-2017 - 08:12:00 مساءً
واشنطن 29-12-2017م (رويترز) - أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي تراجعت في الربع الثالث إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2014، بينما زادت حصة اليورو واليوان الصيني.
وزادت الاحتياطيات المحتفظ بها بالدولار الأمريكي إلى 6.13 تريليون دولار، أو ما يعادل 63.5 بالمئة من مخصصات الاحتياطيات في الربع الثالث، من 5.91 تريليون أو ما يعادل 63.8 بالمئة في الربع الثاني. وهذا هو ثالث انخفاض فصلي على التوالي لحصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية.
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