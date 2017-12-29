محلية جبل أولياء تدشن أولى احتفالاتها بالذكرى 62 لعيد الاستقلال المجيد

الخرطوم 29-12(سونا) - دشنت محلية جبل أولياء أولى احتفالاتها بالذكرى 62 لعيد الاستقلال المجيد اليوم بميدان التلال بقطاع النصر الإداري ( مايو)وذلك بحضور قيادات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشعبية والشرطة والدفاع الشعبي ومنظمات المجتمع المدني والشباب والطلاب والمرأة وبمشاركة الفرق التراثية والغنائية والرياضية ، وسط حضور كثيف للمواطنين بالمنطقة .

وبشر نائب المعتمد والمدير التنفيذي للمحلية الاستاذ هاشم محمد عثمان مواطني منطقة النصر بأن المحلية ستعمل على تخصيص المال اللازم من ميزانية العام 2018 م لتوفير خدمات التعليم والصحة والكهرباءوالطرق ، من أجل أن ينعم المواطنين بأحياء ووحدات النصر بهذه الخدمات الحيوية والضرورية .

وأعلن هاشم رعاية الشباب المشاركين في الاحتفال ، من الفرق الرياضية والتي قدمت عروضا مميزة ودعمهم حتى يتمكنوا من المضي الى الأمام والمشاركة على مستويات عليا .

وأكد هاشم أن الاحتفال بذكرى الاستقلال يعني العمل من أجل زيادة الانتاج وبسط الحريات وتوحيد الصف لمجابهة المتربصين ووقف الحرب ليعم السلام كافة ربوع البلاد ، لافتا الى أن الاحتفال يعد سانحة لتذكر الأدوار العظيمة التي قدمها الرعيل الأول من الآباء والأبطال الذين رفعوا راية الاستقلال وأعلنوهوا من داخل البرلمان وكل الحركات التحررية التي ساهمت في دحر المستعمر ، معربا عن سعادته بالمشاركة الفاعلة لمواطني المنطقة ، كاشفا أن الاحتفالات ستنتظم بكل من قطاعي الأزهري وجبل أولياء في يوم الغد وستختتم بكرنفال ثقافي يوم الأحد بحديقة الكلاكلات الكبرى ، معربا عن سعادته بالمشاركة الواسعة والفاعلة للفرق التي قدمت عروضا مميزة والمواطنين بالمنطقة .

من جهتهم أعلن النواب البرلمانيون بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم عن دوائر النصر تضامنهم من أجل أن يتم توفير كافة الخدمات المهمة لمواطني النصر وتنمية المنطقة .

وشدد النائب البرلماني بمجلس تشريعي الخرطوم ، عن الدائرة 38 النصر التجاني محمد أودون على ضرورة تعميق المعاني السامية للاستقلال في نفوس الأجيال النالشئة وأشار الى أن الاحتفال بذكرى الاستقلال يتطلب استثارة المعاني السامية المرتبطة به والتي تعني التحرر من الإملاءات والوصايا الخارجية و لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والديني ولتأكيد أن الشعب السوداني ، شعب معلم

واعتبر أودون أن قرار الدولة بجمع السلاح من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لجهة أن وجود السلاح لدى غير القوات النظامية هو سبب الحرب ببعض مناطق البلاد وآشار الى الدور العظيم للرعيل الأول ومن القوى الوطنية والتي توحدت كلمتها مع المعارضة آنذاك حتى تم تثنية المقترح برفع العلم الذي تقدم به النائب عبدالرحمن دبكة من قبل النائب مشاور جمعة دار حامد بكردفان ، مؤكدا أن الاستقلال يعني استغلال موارد البلاد التي كانت تنهب بالخارج من المستعمر .