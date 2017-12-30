الدولار يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر



واشنطن 30 - 12 - 2017 ( رويترز) هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر أمام سلة عملات رئيسية يوم الجمعة في الوقت الذي قفز فيه اليورو والجنيه الاسترليني مما جعل العملة الأمريكية على مسار هبوط بنحو عشرة في المئة هذا العام، وهو أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2003.

وكان الدولار بدأ 2017 مرتفعا حيث سجل وقتها المؤشر الذي يقيس أداءه مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية أعلى مستوى في 14 عاما وسط آمال في أن يطبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات تصب في مصلحة النمو والتضخم.

لكنه هبط بعد ذلك بفعل شكوك في قدرة ترامب على المضي قدما في تلك السياسات.