هيئة نظافة وتجميل ولاية الجزيرة : مشاريع لتجميل ولاية الجزيرة للعام 2018م



مدني في 30-12-2017م (سونا) - أعلن الاستاذ عثمان خليل مدير هيئة نظافة وتجميل ولاية الجزيرة ان العام 2018م سيشهد حراكا واسعاً تجاه تحسين نظم النظافة بالولاية .

وكشف خليل في تصريح لـ (سونا) أن العام المقبل سيشهد إدخال 100 مقطورة و50 جرار جديد لتعزيز جهود الهيئة في أعمال النظافة بالولاية مشيرا الي أن خطتهم للعام 2018م تستهدفت التوسع في نقل النفايات ووضع حلول علمية لتقديم خدمة شاملة ومتكاملة ومستقرة ومتطورة إضافة لإشراك المجتمع لتعزيز السلوك الحضري وتقوية التنسيق مع شركاء النظافة بالولاية لرفع الوعي الصحي وسط مواطني الولاية والعمل علي إيجاد مكبات للنفايات بكل محلية .

ودعا خليل الي تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه سنوياً للصرف على الصحة الوقائية لخلق بيئة نظيفه بدلاً عن صرف مبلغ 120 مليون جنية سنويا علي الصحة العلاجية .

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