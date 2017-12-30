لجنة جمع السلاح بشمال دارفور: جمع أكثر من ثمانية آلاف قطعة سلاح

الفاشر 30-12-2017م (سونا) - كشف قائد الفرقة السادسة مشاه اللواء الركن عادل حسن حامد الجمري رئيس اللجنة الفنية للحملة القومية لجمع السلاح والعربات غير المقننه بولاية شمال دارفور أن الحملة القومية لجمع السلاح بالولاية ما زالت تسير بخطي ثابته من أجل الوصول الي الأهداف الكلية.

وأكد الجمري في تصريح لـ(سونا) أن الحملة قد وجدت تجاوبا كبيرا من المواطنين والإدارات الأهلية، مشيرا الي أن ذلك التجاوب قد تمثل في مساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها في جمع السلاح ، مضيفا ان ذلك التجاوب والتعاون قد انعكس أمنا واستقرارا منقطع النظير بمحليات الولاية.

وفيما يتعلق بأنشطة المتفلتين الذين كانوا يقطعون الطرق ويرعبون المواطنين قال الجمري إنه قد تم القبض علي اغلبهم وايداعهم في السجون ، وكشف عن احصائية الاسلحة التي جمعها خلال العملية منذ انطلاقتها في أكتوبر الماضي بجميع محليات الولاية، قائلاً إنها تفوق الثمانية آلاف قطعة سلاح بمختلف الانواع من بينها مدافع مضادة للطيران مثل (سام 7) (وسام 9) وبنادق ج/3 ، و(ج/4) ومدافع ( اربجي 7 ) و(اربجي 2) وطبنجات ( p9s) وطبنجات تركية وبنادق وأسلحة آلية قرنوف ودكتور يوف، ومانقستو،وابوعشرة، وبنادق موريس واستيرلينق،وام بي فايف، ومدافع الهاون 120و82 ومدافع متوسطة 75/60 ورشاشات وألغام أرضية ومواسير راجمات،

وأضاف اللواء الركن عادل الجمري أن هذه الأسلحة هي أسلحة دولة و لاينبغي أن تكون في أيدي المواطنين، وزاد أن الهدف ليس هو جمع السلاح لوحده بل القضاء على كل أنواع التفلتات الأمنية والظواهر السالبة المتفشية ومحاربة الاتجار بالمخدرات.

وأبان أن الأجهزة الأمنية بالولاية تمكنت من تجفيف أوكار الجريمة وضبط كميات كبيرة من المخدرات والحشيش والخمور بمختلف أنواعها مؤكدا استمرارية الحملات للقضاء على الظواهر السالبة وكافة اشكال الجريمة ،داعيا الجميع الي المزيد من التفاعل مع الحملات لتحقيق كامل الأمن والاستقرار بكل أنحاء الولاية.