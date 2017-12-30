محلية شرق الجزيرة تكمل إستعداداتها لإستقبال الإستثمارات الزراعية



مدني في 30-12-2017م (سونا) - أعلن الأستاذ مصطفى الشامي بدر معتمد محلية شرق الجزيرة عن جملة من التدابير التي وضعتها محليته لإستقبال الإستثمارات الزراعية المتوقع أن تدخل للمحلية إضافة لإكمال المشاريع المهمة التي لم تكتمل خلال العام 2017م .

وأعلن الشامى أن الربع الأول من العام 2018م سيشهد تكملة سفلتة طريق تمبول - رفاعة وكهربة مجمع قرى ود راوة إضافة لتأهيل مستشفى رفاعة ودعمها بكل التخصصات الطبية .

وأضاف الشامي في تصريح لـ (سونا) أن خطتهم للعام المقبل تستهدف الوحدات الإدارية الخمس بالمحلية بالمشاريع التنموية والخدمية وتعزيز الإستقرار الذي تشهده المحلية في خدمات المياه والصحة .

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