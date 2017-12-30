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أخبار محلية - اقتصادية

وزير الثرة الحيوانية بالنيل الأبيض يؤكد على تسهيل الاجراءات للاستثمار فى الانتاج الحيوانى

التاريخ : 30-12-2017 - 09:47:00 صباحاً

كوستي في 30-12-2017م ( سونا ) - اكد المهندس يس عمر حمزه وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى بولاية النيل الابيض على استعداد وزارته لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بالاستثمار فى مجال الانتاج الحيوانى والاستزراع السمكى بولاية النيل الابيض .
واوضح السيد الوزير ان وزراته لتحقيق هذه الاهداف الاقتصادية فرغت من اجراءات تسجيل شركتى مسلخ الصادر الحديث كشراكة ذكية بين حكومة ولاية النيل الابيض وشركة هشابة للتنمية المحدودة.
وابان ان الشركة تعمل فى مجال صادر اللحوم وتصنيع مشتقات الحيوان وان حكومة الولاية لديها 20% من اسهم الشركة .
واضاف ان شركة كنوز مصران للانتاج الزراعى والحيوانى التى وقعت بين حكومة الولاية وشركة قناطير للتنمية والاستثمار المحدودة والتى تعمل فى مجال انتاج الاسماك بمنطقة الجزيره مصران بمحلية الجبلين ومن المتوقع أن تنتج تسعة آلاف طن من الاسماك في المرحلة الأولى ليرتفع الانتاج الى 20 الف طن في العام 2020م وكذلك تملك حكومة الولاية 20% من أسهم الشركة .
وأضاف سيادته أن هاتين الشركتين تعدان اضافة حقيقية لزيادة حجم الاستثمارات والايرادات بالولاية
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