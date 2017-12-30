وزير المالية بنهر النيل: موازنة 2018 جاءت مستوعبة لتوصيات الحوار الوطني



عطبرة في 30-12-2017 ( سونا) - أوضح الأستاذ عثمان أحمد يعقوب وزير المالية والإقتصاد بولاية نهر النيل أن موازنة العام 2018 جاءت مستوعبة لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني مشيرا الى تركيزها على معاش الناس في جانب توفير كافة الخدمات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وكهرباء وأمن ومراقبة الأسواق والعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأعلن في تصريح ( لسونا) بأن تحسين معاش الناس والاهتمام بالشرائح الضعيفة وتخفيف حدة الفقر عبر دمج الأسر الضعيفة في دائرة العمل تمثل أولوية في الموازنة الى جانب القضايا التنموية الأخرى المتمثلة في ربط الولاية بشبكات الطرق والكباري وإنشاء محطات المياه وكهربة المشاريع الزراعية الخصوصية والعامة وكهرباء الطاقة البديلة وكهرباء جنوب الشريك وجيوب المدن ومتبقي القرى .

وأضاف بأن الموازنة تستهدف تأهيل عدد من المستشفيات العامة والتخصصية والريفية والمراكز الصحية كاشفا عن تخصيص نسبة 61% منها لبرامج التنمية.

وأوضح أن الولاية تتوقع أن يشهد إقتصادها إنفتاحا وزيادة في حجم الأنشطة الإقتصادية مشيرا الى تخطيط الولاية لجذب المزيد من الإستثمارات وذلك بإحكام آليات تعزيز السياسات المالية وتحقيق أعلى معدلات الشفافية والرقابة والمحاسبة والمساءلة وتحسين بيئة العمل وإقامة المناطق الجمركية وإزالة كافة المعوقات الإدارية الناتجة عن تداخل مستويات الحكم.

وأكد يعقوب عزم وزارته على تنويع مصادر الدخل واستدامته وتنمية موارده وتوجيه المزيد من الجهد نحو قطاع التعدين ومشروعات القطاع الزراعي والحيواني.

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