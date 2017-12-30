رئيس الجمهورية يخاطب غدا احتفالات البلاد بذكرى الاستقلال

الخرطوم 30-12-2017(سونا)- يخاطب المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية في السادسة من مساء غد الأحد الموافق 31-12-2017 بحدائق القصر الجمهوري احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والستين لاستقلال البلاد .

