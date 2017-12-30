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أخبار محلية - سياسية
رئيس الجمهورية يخاطب غدا احتفالات البلاد بذكرى الاستقلال
التاريخ :
30-12-2017 - 10:15:00 صباحاً
الخرطوم 30-12-2017(سونا)- يخاطب المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية في السادسة من مساء غد الأحد الموافق 31-12-2017 بحدائق القصر الجمهوري احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والستين لاستقلال البلاد .
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