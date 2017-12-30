إرتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية بسوق مدني

مدني في 30-12-2017م (سونا) - إشتكى مواطنو ولاية الجزيرة من الارتفاع الكبير في أسعار كافة السلع الإستهلاكية حيث بلغ سعر جوال السكر كنانة 780 جنيهاً والمستورد 750 جنيهاً والجوال زنة 10 كيلو 160 جنيهاً وبلغ سعر كرستالة الزيت سعة 9 أرطال 160 جنيهاً و2 رطل مبلغ 40 جنيهاً وسعر كيلة البصل 100 جنيه وعلبة الصلصة 22 جنيهاً .

وفى استطلاع لوكالة السودان للأنباء وسط عدد من المواطنين والتجار بالولاية لمعرفة آرائهم حول الارتفاع الكبير في أسعار السلع الضرورية ،قال المواطن النعيم محمود من حي الدرجة بود مدني هناك غلاء في كافة الأسعار وأصبحنا لا نستطيع العلاج من الملاريا مناشدا المسؤولين بوضع المعالجات العاجلة التى تضمن للمواطن العيش فى سلام لان هذا الارتفاع الجنونى فى الاسعار يخلق /عدم استقرار وغياب الطمانينة/.

وأقر تاجر السكر محمد عبد العزيز بعدم معرفتهم أسباب إرتفاع أسعار السكر وزاد نحن نشتري بأسعار غالية ونضع الفائدة البسيطة ولكن نحن أيضاً مواطنون ونعانى كغيرنا من ارتفاع الاسعار .

وأضاف تاجر الخضروات عبد الحليم النور أصبحنا كل ما نحتاج إلى بضاعة نجد أن الأسعار فيها قد زادت فنحن لدينا أسر أيضاً فلا نبيع بالخسارة فهذه الأسعار لا تنخفض إلا بالتدخل من المسؤولين .

وقال تاجر البصل الدومة إسحق إن البصل أسعاره غالية مقارنة بالأعوام السابقة نسبة للتصدير إلى دول مجاورة وأسعاره لا تنخفض الا بالإنتاج الوفير .

وقال تاجر الدقيق بسوق مدني آدم عبد النبي إن الدقيق أسعاره أصبحت متذبذبة فسعر كيلة الدقيق ود عكر 100 - 110 جنيهات وكذلك القمح وكافة أنواع العيش أصبحت في حالة ارتفاع دائم .

وأكد المواطن نادر بابكر من قرية السوريبة أن المعيشة أصبحت في غاية الصعوبة مناشدا رئاسة الجمهورية بالنظر إلى حالنا الذي لا يخفى عليهم فنرجو منهم التدخل السريع لعدم إستفحال هذه القضية وخروجها منهم .

وقال الحاج محمود جبارة الله معاشي أنا كل ما أتقاضاه في الشهر 590 جنيهاً متسائلا هل هذا المبلغ سيسير أمري في الشهر المقبل خاصة والزيادات الكبيرة في كافة أنواع السلع الاستهلاكية مناشدا رئاسة الجمهورية بالاهتمام بمعاش الناس ومحاسبة المتلاعبين بمعائش المواطن .

س ص