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أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيرى للدولار اليوم السبت
التاريخ :
30-12-2017 - 10:25:00 صباحاً
الخرطوم 30- 12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم السبت الموافق 30-12-2017م ب 8.4076 جنيهات وعليه فان النطاق الاعلى هو8.9120 جنيهات والادنى هو7.9031 جنيهات.
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