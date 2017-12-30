

الخرطوم 30- 12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم السبت الموافق 30-12-2017م ب 8.4076 جنيهات وعليه فان النطاق الاعلى هو8.9120 جنيهات والادنى هو7.9031 جنيهات.

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