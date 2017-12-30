الأسهم البريطانية تودع عام 2017 بمستويات ارتفاع جديدة



لندن فى 30-12-2017م (بي بي سي )- قفزت الأسهم البريطانية إلى مستويات ارتفاع جديدة في آخر يوم للتداول لعام 2017.

وصعد مؤشرا "إف تي إس إي 100" و"إف تي إس إي 250" إلى مستويات قياسية في نهاية التداول.

كما شهدت الأسهم الأمريكية مستويات ارتفاع جديدة على مدار العام، مدفوعة بشكل جزئي بالإصلاحات الضريبية الشاملة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال ستيفن إكيت، مؤلف دليل أسواق الأسم "ألمانك": "جميع المخاطر المتوقعة من (إجراءات) إدارة ترامب لم تحدث".

وأغلق مؤشر إف تي إس إي 100 مرتفعا بنسبة 7.6 في المئة عند مستوى 7.688 نقطة تقريبا مقارنة بآخر يوم للتداول في عام 2016.

في غضون ذلك، أغلق مؤشر إف تي إس إي 250 مرتفعا بنسبة 14.7 في المئة عند 20.726 مقارنة بنسب نهاية العام الماضي.

وأضاف إكيت: "كان هناك اندهاش بعض الشيء بالنسبة للكثيرين من أن الأسواق ظلت كما كانت على مدار العام."

وقال جورج سلمون، محلل الأسهم في مؤسسة "هارجريفز لانزدون" البريطانية، إن مؤشر إف تي إس إي 100 ارتفع مدعوما من شركات الموارد الطبيعية، مثل شيل وبي بي، التي جنت فوائد كثيرة من ارتفاع أسعار النفط.

وتهاوى سعر نفط برنت ليصل إلى 45 دولارا تقريبا للبرميل في يونيو/ حزيران، لكنه صعد حاليا ليصل إلى 66.34 دولارا.

س ص