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أخبار محلية - سياسية

مرسوم جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا

التاريخ : 30-12-2017 - 11:52:00 صباحاً
الخرطوم 30 - 12 - 2017 م ( سونا ) - أصدر المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية اليوم السبت مرسوما جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري مفعوله لمدة ستة أشهر.
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