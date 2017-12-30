وزير التعاون الدولى يشيد بالخدمات التى يقدمها الصندوق القومى لرعاية الطلاب



الخرطوم 30 -12-2017م (سونا) - أشاد الأستاذ إدريس سليمان وزير التعاون الدولي بالدور الكبير الذي ظل يقوم به الصندوق القومي لرعاية الطلاب في تذليل كافة العقبات التي تعترض استقرار طلاب الجامعات والمعاهد الفنية في المجمعات السكنية بالمركز والولايات .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بوفد الصندوق برئاسة الدكتور محمد عثمان النقرابي الأمين العام للصندوق القومي. وقال وزير التعاون الدولي إن وزارته سوف تقوم بدعم برامج الصندوق الضرورية، خاصة وأن الطلاب هم جيل المستقبل الذي يعتمد عليهم السودان في إحداث التنمية المستدامة وتحريك الإقتصاد واستخراج الخيرات الكامنة داخل أراضيها .

من جانبه ثمن النقرابي مستوى التنسيق الموجود بين الوزارة والصندوق، وقال إن هناك لجنة مشتركة تم تكوينها سابقا بغرض إعداد المشروعات اللازمة وحصر الإحتياجات الضرورية للطلاب وتصنيفها وتبويبها ورفعها لوزارة التعاون الدولي و التي ستقوم بدورها بتقديمها مطلع 2018 م لشركاء التنمية الدوليين بغرض إيجاد التمويل اللازم.

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