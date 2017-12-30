أكثر من 1260 رأس من الماشيه ترد شهريا لسوق شجرة فلاته للمواشى بالأبيض

الأبيض 30-12-2017 (سونا) - تبلغ جملة الماشية التى ترد شهريا لسوق شجرة فلاته للمواشى بمدينه الابيض أكثر من 1260 رأسا من الماشية المختلفة التى ترد من المناطق الشمالية.

وقال الاستاذ طارق آدم عربى رئيس لجنة السوق /لسونا / إن السوق به أكثر من 20 وكالة تجارية ويقوم بتوفير الماشية للمناسبات الاجتماعية وغيرها لمواطنى الأحياء القريبة لمدينة الابيض.

وأشار عربى الي أن السوق يقوم بتغذية إيرادات محلية شيكان من خلال الرخص التجارية والنفايات.

وأوضح أن الماشية التى ترد تشمل الضأن والماعز وقليل من الأبقارز

من جهته طالب الاستاذ جمعه محمد جمعه نائب رئيس لجنة السوق بضرورة تخصيص ضابط إدارى وكاتب بالمحلية للقيام بالإشراف و المتابعه لأنشطة السوق بجانب تخصيص عربات لنقل النفايات بالسوق وأشار الي أهمية أن يكون السوق في موقعة لتقديم خدمة مستمرة للمواطنين .

