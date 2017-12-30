5ألاف فدان لشركة جنان للاستثمار لزراعة الأرز المغمور في الجزيرة

مدني 30-12-2017 (سونا) - بحث د. سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من شركة جنان للإستثمار برئاسة المهندس عبد الله حميد وبحضور المهندس عثمان سمساعه محافظ مشروع الجزيرة والمسئولين بإدارة الإستثمار بالولاية والوزارة بحث السبل الكفيلة لتخصيص 5 آلاف فدان للشركة لزراعة محصول الأرز المغمور كتجربة توطئة للتوسع مستقبلاً .

و تم طرح كافة الخيارات والمطلوبات والمتعلقات الخاصة بالنجاح والأفاق الاستثمارية الجيدة للأرز حسب الطلب العالمي وذلك تعزيزاً لمبادرة الشيخ أحمد بن راشد العتيبي ووالي الجزيرة بابوظبي حول إمكانية الإستثمار في الجزيرة نسبة للمناخ المواتي للاستثمار .

وتعد الزيارة إستكشافية للوفد للوقوف على الأوضاع الاستثمارية وكافة الجوانب المتعلقة بالاستثمار و أمن الاجتماع على تكوين آلية للتنسيق والمتابعة وتعزيز الدور الايجابي للإرادة السياسية وتسهيل كافة الإجراءات لتطوير أهداف الاستثمار الزراعي لخير ومنفعة إنسان الولاية .

