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أخبار محلية - اقتصادية

وزير الكهرباء: لا زيادة لكهرباء مصانع الأدوية والقمح ومخازن التبريد

التاريخ : 30-12-2017 - 02:46:00 مساءً
الخرطوم فى 30-12-2017م (سونا) - أعلن المهندس معتز موسي وزير الموارد المائية والري والكهرباء أن تعريفة كهرباء مزارع الافراد ومشاريع الايلولة وبستاين البحوث وتوطين القمح والتعاونيات مدعومة من الحكومة بعشرين الف كيلو واط ساعة فى الشهر.
وأشار سيادته فى حديثه لبرنامج صدى الأحداث بالاذاعة السودانية اليوم الى أن ذلك يأتى ضمن سلسلة اجراءات الوزارة وليس لزيادة دخل وايرادات الوزارة مبينا ان تعرفة الكهرباء لم يتغير فيها شئ سوى ازالة التشوهات المتمثله فى مساواة تعريفة كهرباء المؤسسات الصحية والجامعات الحكومية والتجارية والتى هى اقل من الحكومية مشيرا الى ان السفارات والمنظمات الأممية والاتصالات تم تعديل التعريفة لها .
وحول القطاع الصناعى قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء إنه لا تغيير فى تعريفة مصانع الادوية لسعى الحكومة لتوطين العلاج وسيستمر دعم الوزارة لكهرباء مخازن التبريد ومصانع الثلج التى تلبى حاجة المواطنين من السلع الأساسية.
س ص
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