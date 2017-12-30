والي نهر النيل: البشير هو الضامن لوحدة وعزة واستقلال السودان

عطبرة 30-12-2018 ( سونا) - أكد اللواء حقوقي حاتم الوسيلة رئيس المؤتمر الوطني بولاية نهر النيل أن الرئيس البشير يمثل الضامن لوحدة السودان ولعزته واستقلاليته وكرامة إنسانه.

ودعا خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شورى الوطني في دورته الخامسة بقاعة جرش بعطبرة دعا أعضاء المجلس لإعلان البشير رئيسا للبلاد لفترة ما بعد 2020م وأكد أهمية أن يدخل حزب المؤتمر الوطني انتخابات 2020 بقوة.

واوضح أن الولاية تعيش حالة من الاستقرار السياسي وتوافق بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والسياسية على الحق والكليات لخدمة إنسان الولاية والسودان واستعرض جهود حكومته في احداث التنمية المنشودة بالولاية مؤكدا ان ولايته تحظى بإستقرار أمني واقتصادي ومالي وسياسي.

وأشاد الأستاذ محمد طاهر أوشام مقرر مجلس الشورى القومي ممثل الرئيس أشاد بمستوى الأداء السياسي بالولاية وعبر عن رضا الحزب التام عن ما تم تنفيذه في دورات الانعقاد والمؤتمرات التنشيطية مؤكدا أهمية تبني عملية الاصلاح المطروحة على كل المستويات بالدولة مشيرا الى ان حزبه يقود الحياة السياسية خاصة بعد الحوار الوطني ومخرجاته واعلن عن حزمة من البشريات التي تضمنتها موازنة العام 2018 للولاية ونوه الى أهمية التوجه نحو الانتاج والانتاجية للخروج بالاقتصاد السوداني الى بر الأمان.

من جهته أشاد الاستاذ أبا سعيد الطيب رئيس مجلس شورى الولاية برؤساء المؤتمر بالمحليات لتجاوبهم مع موجهات الحزب وذكر بضرورة الاعداد المحكم للانتخابات المقبلة مشيرا الى التناغم والترابط الذي تشهده الولاية بين كل أجهزة الحكم.

