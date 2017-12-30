اللجان الثورية تدعو لتعديل قانون الانتخابات

الخرطوم في 30-12-2017(سونا) - دعا المنسق العام لحركة اللجان الثورية الأستاذ محمود عابدين ، إلى تعديل قانون الانتخابات لتمكين الكتل الحزبية من خوض انتخابات المجالس التشريعية في الانتخابات المقبلة .

وقال في تصريح لوكالة السودان للانباء "هناك اتجاه عام لتقليص عدد الاحزاب السياسية ، مضيفا ان تعديل القانون يتيح للاحزاب ذات البرامج الموحدة في كتلة سياسية خوض العملية الانتخابية مع الاحتفاظ بشكلها التنظيمي واستغلاليتها مما يتيح المجال لتحقيق نتائج ايجابية للاحزاب قليلة العدد في المنافسات الانتخابية . ونوه الي انه قدم شرحا مفصلا لفكرة تكوين الكتل السياسيه الحزبية في محاضرة لمجموعة من قادة الأحزاب المسجلة.

