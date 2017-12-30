غلام الدين يشهد فرز عطاء المقاولين لانطلاقة السكن الاقتصادي بولاية النيل الازرق غدا



الخرطوم في 30-12-2017م (سونا ) يشهد الدكتوررغلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير وعدد من قيادات حكومة ولاية النيل الأزرق والصندوق يوم غد الأحد برئاسة بنك الخرطوم فرز عطاء المقاولين لتنفيذ المرحلة الأولى من الاسكان الاقتصادي بولاية النيل الازرق.



واعلن عبد الله الزين حرز الله مدير صندوق الاسكان والتعمير بولاية النيل الارزق في تصريح لـ (سونا) إن المرحلة الاولى للاسكان بالولاية تستهدف تشييد 250 وحدة سكنية بالدمازين .

وقال ان التقديم للعطاء فتح لجميع من يرغب من المقاولين بكل من رئاسة بنك الخرطوم البنك الرائد لمحفظة الاقتصادي بالولاية وبمباني الصندوق بالدمازين، مؤكدا ان الفرصة متاحة لسحب وتسليم كراسة العطاء حتى الساعه الثانية عشرة من ظهر يوم غد حيث يتم في ذات الوقت قفل التقديم وبداية الفرز الأولي بمشاركة ممثلين لقيادات الولاية والصندوق القومي وبنك الخرطوم بجانب مشاركة ممثلي الشركات المقدمة للعطاء للوقوف على الاجراءات وشفافيتها.



