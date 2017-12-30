ولاية الخرطوم تقدم تجربتها فى التحصيل الموحد لولاية شمال كردفان



الابيض فى 30-12-2017م (سونا) - قدم دكتور عماد الدين عوض البشير مدير جهاز التحصيل الموحد بولاية الخرطوم التجربة العملية والعلمية لولاية الخرطوم فى تحصيل الايرادات عبر جهاز موحد مما كان له الدور الكبير فى تطوير الايرادات وتوفير الجهد والوقت لدافعى الرسوم

جاء ذلك فى ورشة تحصيل الايرادات بمدينة الابيض بولاية شمال كردفان بحضور مولانا احمد هارون والى الولاية ود سليمان بلة رئيس مجلس تشريعى الولاية وقيادات الولاية التنفيذية والتشريعية مبينا ان التحصيل الموحد بالولاية حقق العدالة والشفافية والضبط المالى بجانب مساهمته فى تمليك القيادات والادارة المالية لحجم التحصيل اليومى من شتى انواع الرسوم عن طريق التقانة الحديثة المستخدمة فى التحصيل .

واشار د. عماد الى ان جهاز تحصيل ولاية الخرطوم يمتلك تقانة حديثة وكوادر مؤهلة تمتلك مهارات تحصيلية قام الجهاز باعدادها وتدريبها وتاهيلها واسهمت فى تطوير الايرادات بولاية الخرطوم.

واكد د عماد استعداد ولاية الخرطوم لنقل تجربتها لولاية شمال كردفان وتاهيل كوادرها المالية العاملة فى مجال التحصيل فنيا وتقنيا وبشريا .

و قدم كل من السيد عماد الدين خضر مدير تحصيل المحليات وعبد الله ابكر مدير تحصيل الوزارات وحمدنا عبد القادر مدير الادارة العامة للتقانة والاتصالات تجربة جهاز التحصيل الموحد لولاية الخرطوم .

واشاد المشاركون بولاية شمال كردفان بدور جهاز التحصيل الموحد لولاية الخرطوم فى زيادة الايرادات والرغبة فى الاستفادة من التجربة للتطبيق بالولاية .

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