حسبو يقف علي اخر ترتيبات برنامج الاحتفال بذكري الاستقلال

الخرطوم 30 - 12 - 2017 م (سونا) - اطمأن نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للاحتفال بأعياد الاستقلال لهذا العام الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن علي سيرالترتيبات الأخيرة للاحتفال

جاء ذلك لدي ترؤسه اجتماع اللجنة العليا اليوم بالقصر الجمهوري بحضور عدد كبير من الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف ومدراء الإذاعات والقنوات ومدير وكالة السودان للانباء .

وقال وزير الإعلام نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد بلال عثمان في تصريحات صحفية إن اللجنة وقفت علي الترتيبات الأخيرة للاحتفال بعيد الاستقلال بالمضامين الجديدة التي تضمنها هذا العام وانزالها للمتلقي

وأبان ان الاجتماع اطمأن علي سير الإعداد خاصة وأن هذا العمل يحمل مضامين كثيرة تتمثل في الاستقرار والسلام وتشكيل حكومة الوفاق الوطني والذي جاء وفقا لمخرجات الحوار الوطني فضلا عن انفتاح البلاد علي محيطها الافريقي والعربي وعلي دول العالم

وأكد بلال ان الاحتفال بأعياد الاستقلال هذا العام سيكون مختلفا عن سابقاته ، مشيرا الي ان الساعة الثانية عشر إلا ستين ثانية ستطفي الأنوار ايذانا بموعد عيد الاستقلال وليس لرأس السنة الجديدة وأن كان الاحتفال جاء متزامنا معها .

