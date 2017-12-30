اكتمال الترتيب لبدء إجراءات الصادر إلكترونيا في وزارة التجارة

الخرطوم 30-12-2017 (سونا) - تنفيذا للقرار رقم 18 لسنة 2017 م الذي أصدره حاتم السر علي وزير التجارة والخاص بشأن إعادة إجراءات الصادر لوزارة التجارة واعتماد استمارة الإحصاء والمعلومات الخاصة بالوزارة كمستند رئيس بجميع عمليات التخليص الجمركي أكد د.عيسى ترتيب شاطر مدير إدارة الصادر بوزارة التجارة أن الوزارة قد أكملت ترتيباتها وجاهزيتها لتقديم الخدمات التجارية الخاصة بعقودات الصادر الكترونيا ابتداء من الأول من يناير للعام 2018م والذي بموجبه ستتوقف البنوك التجارية من إصدار عقود الصادر في ذات التاريخ.

ونوه أن علي المصدرين أن يستصحبوا معهم صورة من السجل ساري المفعول وإثبات شخصية تؤكد ملكيته للسجل توكيل قانوني من المالك للمتابعة بالإضافة لعقد تجاري في ورقة الشركة الرسمية تحتوي على العنوان والتلفون والبريد الإلكتروني والرقم الضريبي والرقم الائتماني وذلك للبدء في إجراءات الصادر من الوزارة ثم تكملتها في المؤسسات الأخرى .

