وزير الدولة بالمالية : زيادة إيرادات الضرائب ميزة إيجابية لا يتحملها المواطن

الخرطوم-30-12-2017(سونا) - أكد وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار أن موازنة العام 2018م خالية تماماً من الضرائب ، مشيراً إلى أن الزيادة جاءت في إيرادات الضرائب ، مؤكداً أن الزيادة ميزة إيجابية دون أن يتحمل المواطن أي أعباء إضافية .

وشدد على ضرورة التوسع في التحصيل الضريبي لزيادة الإيراد الضريبي، مطالبا بتصحيح ما ورد في الأجهزة الإعلامية والوسائط الاجتماعية بشأن ما ورد في شأن زيادة الضرائب .

وقال أنه تم كذلك إعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والقطاع الخاص ، وأعلن أنه لأول مرة يكون هناك أعفاء كامل من الرسوم الجمركية لقطاع النقل ، موضحا أن نصيب الحكومة من البترول يمثل 33% من نصيب الشركات العاملة في مجال البترول .

وأكد تضمين توصيات الحوار الوطني التي ستنفذ في العام 2018م في الموازنة الجديدة، وقال إن إيرادات الذهب مضمنة في الموازنة ضمن عائدات الهيئات والشركات .