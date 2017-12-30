اللجنة العليا للموازنة تناقش مشروع الموازنة في مرحلة العرض الثالث

الخرطوم-30-12-2017(سونا) - ناقشت اللجنة العليا لإعادة الصياغة المكلفة من المجلس الوطني بدراسة الموازنة العامة للعام المالي 2018م والقوانين المصاحبة برئاسة علي محمود رئيس اللجنة الاقتصادية رئيس اللجنة العليا - ناقشت تقرير اللجنة في مرحلة العرض الثالث بحضور رؤساء لجان المجلس ورؤساء الكتل ووزير المالية وأعضاء اللجنة بغية رفعه للمجلس الوطني في جلسته ليوم غدٍ الأحد للتداول حوله وإجازته ومن ثم إجازة موازنة الدولة العامة في مرحلة العرض الرابع والأخير وأخذ الرأي حول مشروع الموازنة .

وأمنت اللجنة على ضرورة تخويل المجلس الوطني بجانب وزارة المالية بالموافقة بإضافة أي رسم لصالح أي جهة عند تحصيل الإيرادات ، داعين لتمويل القطاع الخاص لتحريك عملية الصادر والنهوض بعملية الإنتاج في مجالات الصناعة والتعدين والنفط والطرق والجسور والنقل والطاقة .

كما أمنت اللجنة على ضرورة زيادة التقديرات المرصودة للتنمية الإقتصادية للنهوض بالمشروعات الإنتاجية والبرامج التفصيلية إضافة لمشروعات الصحة والتعليم وتوطين العلاج بالداخل والبحث العلمي وإضافة الدعم المرصود للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون .

