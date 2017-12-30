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وزير الدولة بالبيئة : السودان يدفع بمقترح للمنتدى الوزاري العربي للسكان لإنهاء حالة السكن العشوائي

التاريخ : 30-12-2017 - 03:41:00 مساءً
الخرطوم في 30-12-2017(سونا) - دفع السودان بمقترح لاجتماعات المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية بالمغرب لإسكان المواطنين وإنهاء حالة السكن العشوائي في بعض الدول .
وقال رئيس وفد السودان المشارك في الاجتماعات الأستاذ عبود جابر وزير الدولة بالبيئة والتنمية العمرانية إن المقترح ينادي بخلق بيئة اسكانية حضرية في البلدان العربية لإسكان المواطنين وذلك بمساهمة من المنظمات والقطاع الخاص بشكل جماعي لإنهاء حالة السكن العشوائي في بعض الدول للاستفادة من أموال الصناديق والحكومات المرصودة لهذا الغرض .
وأضاف أن المنتدى أكد في توصياته على ضمان توفير التمويل للخطط الحضرية في المنطقة العربية وإنشاء آليات داعمة للسكن الحديث في المنطقة، مشيرا إلى أان المنتدى وافق على رئاسة البحرين للدورة القادمة على أن تكون الرئاسة دورية كل عام لدولة .
يذكر أن المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان عقد في المغرب بمشاركة 20 دولة وعدد من المنظمات تحت شعار مدن بدون صفيح .
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