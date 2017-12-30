امانة المشروعات تنظم الملتقى السنوي لأمانة المشروعات بشرق دار فور

الضعين 30-12-2017م(سونا) نظم ظهر اليوم القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني امانة المشروعات الملتقى السنوي لأمانة المشروعات برئاسة نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية وإشراف رئيس الحزب والي الولاية وحضور عدد من مدراء البنوك بالولاية.

واستعرضت الاستاذة بثينة ازهري التجاني امينة امانة المشروعات الاقتصادية دور الامانة في تنفيذ المشروعات والمشاركات.

رئيس القطاع الاقتصادي محمد فضل النبي اكد خلال مخاطبته الملتقى اجازة الموازنة العامة ومرجعية خطة 2018 عن ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

وأبان أن الملتقي ينعقد بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية الرامية إلى مكافحة الفقر ودعم المشروعات التنموية وتجويد الاداء وضرورة الاهتمام بعملية التدريب.

ومن جانبه قدم الدكتور سيد سنين مادبو مدير مؤسسة التمويل الأصغر ورقة بعنوان التمويل الأصغر في مؤسسة شرق دارفور نموذج اكد دكتور سيد سنين ان خطة 2018 هي امتداد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية السابقة للعام 2017 وابان خلال ورقته ضرورة الانتشار في منافذ اخرى في المحليات لتمويل المشروعات الصغيرة للمواطنين وانشاء مقر للمؤسسة حتي تستطيع أن تقدم خدمة تمويلية سهلة للمجتمع.

واشار دكتور سنين الى ان ادارة مؤسسة التمويل الأصغر بولاية شرق دارفور لديها مشروعات كبرى هي مشروع كهرباء انارة مدينة الضعين، مشروع جملونات بسوق البروش في مدينة الضعين، تمويل صغار تجار الخضر والفاكهة، تحسين الجانب الصحي والعمل من أجل زيادة نسبة الانتاج والإنتاجية، ومشروع تحسين المأوى الحرائق العشوائية خاصة أن هنالك حرائق في فصل الصيف.

وفي ذات الاتجاه قدم محمد عبد المنان نائب مدير التأمين الصحي قدم ورقة عن دور مؤشر التأمين الصحي بولاية شرق دارفور حيث افاد عن دور التأمين الصحي بالتغطية السكانية الشاملة واوضح ان مشروع التأمين الصحي بلغت التغطية الكلية فيه بلغت 37،6% في العام 2017 وأن قطاعات في المجتمع التي تقدم لهما خدمات التأمين الصحي تشمل الاسر الفقيرة والاعمال الحرة والمؤسسات الحكومية والخاصة وقطاع الطلاب التعليم العالي والرعاة والمزارعين.

واشار منان الى ان ادارة التأمين الصحي قامت بتنظيم عدد من المخيمات الطبية في بعض المحليات شملت مخيمات علاجية في تخصصات مختلفة والتوعية الاعلامية في مجال نشاطات التأمين الصحي بالولاية.

وقال منان أنه تمت اجازة قانون التأمين الصحي بالولاية وتوقيع شراكة بين وزارة الصحة بالولاية وادارة مؤسسة التأمين الصحي بالولاية لتسهيل إجراءات تأمينية للمواطنين في الولاية.

واشار منان الى ضرورة صياغة مشروع قانون يكفل للمزارعين والرعاة التأمين الصحي بمحليات الولاية .

