والي ولاية جنوب دار فور يكشف عن استلام التصديق النهائي لفضائية نيالا

نيالا 30-12-2017م (سونا) - كشف والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي محمد الطيب عن ان زيارته للخرطوم مؤخراً حققت العديد من المكاسب للولاية.

ولفت الفكي فى تصريح لـ(سونا) اليوم عقب عودته إلى نيالا الي عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس الجمهورية المشير البشير والمسؤولين بالوزارات الاتحادية اهمها اجتماع التحضير للدورة المدرسية القومية المقبلة التى تستضيفها الولاية واللجنة العليا لجمع السلاح .

وكشف عن استلام التصديق النهائي لفضائية نيالا البحير والبدء في البث التجريبي قريباً بجانب عمل مجموعة من التراتيب داخل الوزارات بإدخال جزء كبير من مشاريع الولاية في الميزانية القومية فضلا عن استخراج خطاب الضمان لإنارة محليات الولاية وتشييد الطرق الداخلية في نيالا بمبلغ (65) مليون جنيه سيتم استلام التمويل البنكي يوم 2 يناير 2018 م لبداية العمل .

وقال الفكي تم تحريك اللجنة لفرز عطاءات مشروعات الدورة المدرسية القومية الاستاد الاولمبي الجديد، مدينة البشير الرياضية، المسرح وتأهيل استاد نيالا القديم وصلت وبدأت اعمالها وكشف عن استلام المبلغ الخاص بمستشفى النساءوالتوليد والاطفال واضاف ان الشركة اتت وقريباً تكتمل العمل ويتم استلام المستشفى قريباً.