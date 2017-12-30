فوز المملكة الأردنية برئاسة اللجنة الفنية العربية للملكية الفكرية

عمان 30 -12-2017م(بترا)- انتخبت اللجنة الفنية للملكية الفكرية بجامعة الدول العربية في اجتماعها المنعقد بالقاهرة مدير مديرية حماية الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين زين العواملة، رئيسا لها لمدة سنتين. وجاء إنشاء هذه اللجنة تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية رقم (97) على المستوى الوزاري لتعنى بوضع قواعد التعاون بين الدول العربية وتكون الجهة التنسيقية لتوحيد الجهود العربية ووضع استراتيجية للعمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية بالمنطقة العربية وفي المؤتمرات والمحافل الدولية التي تناقش قضايا الملكية الفكرية ليكون للدول العربية رأي موحد في المسائل المطروحة على الاجندة الدولية الخاصة بهذا الشأن.

وقالت العواملة في تصريح صحفي اليوم ان انتخابها لرئاسة اللجنة يأتي تقديرا للجهود التي يبذلها الأردن لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات، فالمملكة من أوائل الدول العربية تطبيقا للاتفاقيات الخاصة بحماية الحقوق من خلال اصدار التشريعات اللازمة وانشاء جهات مختصة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية.

