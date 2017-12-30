وزير الدفاع يلتقي بمساعد وزير الدفاع السعودي

الخرطوم 30-12-2017م (سونا) - جدد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع التزام السودان وموقفه الثابت تجاه قضايا امته العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات والزود عن الحرمين الشريفين الذي يمثل واجبا وفرض عين على كل مسلم .

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه صباح الجمعة الفريق طيار ركن محمد عبد الله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي والوفد المرافق له ، بحضور الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة، والسفير علي حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت مجمل قضايا، الراهن العسكري والأمني في المنطقة ، ومناقشة التدابير المطلوبة للتعاطي مع الأحداث و ما يستجد من مواقف بالقدر الذي يحق الأمن والاستقرار في المنطقة ويحمي المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين و للأمة العربية والإسلامية.



