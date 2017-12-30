حرم الرئيس السوداني تشيد بدور أم الإمارات في مجالات العمل الانساني العالمي

أبوظبي30 -12-2017م /وام/ - أشادت السيدة وداد بابكر حرم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بما وصلت اليه المرأه الإماراتية من مكانه رفيعة ومشاركتها الإيجابية في جميع المجالات وذلك بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الاعلى للامومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لتمكين المرأه في شتى المجالات وبالأخص في مجالات العمل التطوعي والعطاء الانساني على الساحة العالمية.

وثمنت خلال لقائها بوفد برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع ووفد الاتحاد النسائي العام برئاسة سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد الذي جرى بالخرطوم امس الاول .. مبادرات "ام الامارات" للتخفيف من معاناة المرضى في مختلف دول العالم.

واشادت حرم الرئيس السوداني خلال اللقاء بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمشاريع الإنسانية المختلفة ليس على مستوى الإمارات والسودان فحسب بل على مستوى العالم مما جعل سموها نموذجاً بارزاً في ساحات العطاء الإنساني بفضل مواقفها الأصيلة التي تعبر عن مدى إحساسها بالآخرين والتضامن مع قضاياهم الإنسانية.

وقالت حرم الرئيـس السوداني إن مبادرة سمو الشيخـة فـاطمة في مجال تمكين المرأة والطفل في العمل التطوعي والعطاء الانساني تعد الأولى من نوعها على مستـوى العالم وهي خير دليل على عطائها المتواصل واهــتمامها المستمر بالمبادرات المتميزة التي تستقطب المرأة العربية وتمكينها من تقـديم برامج علاجية وجراحية وتدريبية وعلمية في مجالات الطفولة والأمومة للفئات المعوزة من المـرضى على مستوى العالم.



وأكدت عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ويواصل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.



ورفعت حرم الرئيس السوداني أسمى آيات الشكر والتقدير الى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات " على الدعم اللامحدود لبرامج العمل التطوعي وتشجيع المرأة العربية على العمل التطوعي والعطاء الانساني من خلال تبنيها برنامجا تخصصيا لاستقطاب وتأهيل وبناء القدرات وتمكين المرأة والطفل في العمل التطوعي والعطاء الانساني من خلال إطلاق حملات إنسانية عالمية تساهم بشكل فعال في إيجاد حلول عملية لمشاكل صحية متعددة .



وثمنت السيدة وداد بابكر جهود الاتحاد النسائي العام في مجال تفعيل العمل التطوعي والشراكة الانسانية المحلية والعالمية .



من جانبها استعرضت سعادة نورة السويدي خلال اللقاء الذي حضره الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات أنشطة ومبادرات "برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع".. تحت شعار "كلنا امنا فاطمة" على الصعيدين المحلي والعالمي والتي تركز على أربعة محاور وهي أفكار وقدرات وتمكين وعطاء ويتضمن تدشين عدة مبادرات تساهم بشكل فعال في تنمية مهارات المرأة والطفل وتمكينهم من العمل التطوعي من خلال تنظيم ملتقيات للمرأة والطفل في العمل التطوعي وتدشين برنامج لبناء القدرات للمرأة والطفل في العمل التطوعي وتبني جائزة للمرأة والطفل في العمل التطوعي وإطلاق حملة عالمية لاستثمار طاقات المرأة والطفل في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها من المبادرات الهادفة والبناءة التي ستساهم بشكل فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.



واشارت سعادة مديرة الاتحاد النسائي الى المهام الانسانية لحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة و الطفل "علاج" في القرى السودانية بإشراف نخبة من الاطباء الاماراتين والسودانين الشباب بهدف تقديم أفضل الخدمات التشخيصية و العلاجية والوقائية للمرأة والطفل للتخفيف من معاناتهم تحت إطار تطوعي واقامة مظلة إنسانية بغض النظر عن اللون أو العرق أو الديانة إنطلاقا من توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بان يكن عام 2018 عام زايد.



وقالت سعادة نورة السويدي ان سمو "ام الامارات" تولي العمل الإنساني جل إهتماماتها و تحرص على تقديم الدعم اللامحدود لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية و العلاجية و الجراحية والوقائية لمختلف فئات المجتمع وبالأخص للمرأة و الطفل من خلال استقطاب وتاهيل وتمكين المراة في مجالات العمل التطوعي والعطاء الانساني.