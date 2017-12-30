الأمين العام للصندوق القومي للاسكان يشيد بجهود الولاية الشمالية للاسكان

البركل 30 -12-2017(سونا ) - أشاد الدكتور غلام الدين عثمان آدم الامين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير بجهود الولاية الشمالية في مجال الإسكان مؤكداً دعمه لتنفيذ المشروعات التي تم التوقيع علي إنفاذها مؤخراً بحضور الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية علي شرف إفتتاحه لمدينة البركل الجديدة بكريمة.

وهنأ سيادته حكومة وجماهير الولاية الشمالية بمناسبة إفتتاح مدينة البركل والتوقيع علي عدد من المشروعات المستقبلية مؤكداً ان الصندوق سيواصل الرعاية والتنسيق مع الولاية الشمالية من أجل التوسع في مشروعات الاسكان بالولاية بالانماط المختلفة الشعبي والاقتصادي و الريفي والتعاوني .

وأوضح المهندس مصطفى الزبير مدير صندوق الاسكان بالولاية الشمالية ان االاتفقات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الجهات تستهدف توفير السكن لشرائح عديدة حيث شملت التوقيعات توقيع مع بنك التضامن الإسلامي البنك الرائد لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بالمرحلة الثالثة والتي تشمل بناء 400وحدة سكنية بمحليتي الدبة وحلفا.

.

وأضاف مصطفى الزبيرانه وقع كذلك إنابة عن الصندوق عقد مع روابط مغتربي الولاية بالدوحة والرياض لتنغيذ مشروعات لهم بدنقلا والدبة ومروي. بحانب توقيع عقود مع مدراء جامعتي دنقلا وعبد اللطيف ال حمد.

وذكر مدير صندوق الاسكان بالولاية ان الصندوق وقع عقد مع إتحاد أبناء مقاصر لتنفيذ مشروعات الإيواء بتمويل مصرفي.

