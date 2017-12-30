شرطه كسلا تحقق إنجازا..في ختام العام بتحريرها لـ 95 رهينه من قبضه مهربي البشر

كسلا 30-12-2017م (سونا) تمكنت قوه من رئاسة شرطه ولاية كسلا ومحليات حلفا الجديده ونهر عطبره وخشم القربه بقيادة العميد عبدالله أحمد الصايغ مدير شرطه الجنايات بالولاية وبعد عملية تم فيها تبادل لاطلاق النار تمكنت القوة من تحرير 95 رهينة من قبضه عصابة الاتجار ومهربى البشر محتجزين في احدي الغابات شرق قرية ترينقه بمحلية خشم القربه اثر معلومات بوجود رهائن بالمنطقة حيث عملت القوه المنفذه لتحرير الرهائن من تطويق المنطقه من كل الاتجاهات لمنع هروب الجناه .

وقال العميد الصايغ ان عمليه تحرير الرهائن تم فيها تبادل لاطلاق النار دون حدوث اي اصابة من قبل افراد الشرطة او الرهائن او الجناة مشيرا الي انه تم إلقاء القبض على عدد من الجناه الذين سيتم التعامل معهم وفقا للقانون .

بدوره وقف وإلي كسلا الاستاذ آدم جماع ادم علي أوضاع الرهائن الذين تم اطلاق سراحهم برئاسة الشرطه معلنا بأن العام 2018م سيكون عاما لحسم ظاهرة تهريب البشر بالولاية.

وقال إن هذه العمليه تعد هي الاكبر من حيث اعداد الرهائن خلال العام 2017م..

ودعا والي كسلا شرطه الولايه والأجهزة الأمنية بان تستمر جهودهم خلال العام 2018م بذات الهمه والعزيمه مشيرا في ذات الوقت الي ان هذه العمليه تمثل ردا بليغا لكافه المنظمات التي تتشدق باهتمامها بحقوق الانسان بان السودان غيرمتعاون في عمليات مكافحة تهريب البشر .

واهدي وإلي كسلا الانجاز الي رئاسة الجمهورية وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة .

كما اهدى والي كسلا ، مجدداً ثقته في افراد الشرطه والأجهزة الأمنية الاخري وعدم قبولهم لاي اغراءات ماديه حيال تنفيذهم لهذه العملية من قبل مااسماهم بضعاف النفوس مؤكدا وقوف الولايه مع كافه البرامج الاجتماعيه للاجهزه الأمنية والشرطيه .

من جهة اخري علن والي كسلا عن منع اية مظاهر احتفاليه براس السنه علي ضفاف ومجري نهر القاش ومنطقة توتيل .

ومن جانبه أشار اللواء شرطه حقوقي دكتور يحي الهادي سليمان مدير شرطه الولايه مقرر لجنه الامن الي ان هذه العمليه تعد نوعيه من حيث اعداد الرهائن والضباط الشاركين في تنفيذها ومواقيت التنفيذ ، وقال ان قوات الشرطه ستكون علي العهد في حمايتها لامن واستقرار الولايه ومحاربه كافة الظواهر الاجراميه

