والى كسلا :الطلاب يمثلون الأساس والمرتكز لقيادة مستقبل البلاد

كسلا 31-12-2017م (سونا)- حيا والي كسلا الأستاذ آدم جماع آدم رئيس المؤتمر الوطني الأدوار الطليعية للطلاب وماظلوا يقدومونه في مختلف مناحى الحياه والقضايا .

جاء ذلك لدي مخاطبته لقاء النصرة الحاشد الذي نظمته دائرة التعليم العالي بامانة الطلاب

بالمؤتمر الوطني بحضور رئيس مجلس الولاية التشريعي ونائب رئيس المؤتمرالوطني وعدد من القيادات .

وأكد الوالي رئيس المؤتمر الوطني أن الطلاب يمثلون الاساس والمرتكز لقيادة مستقبل البلاد مشيرا الي أهمية التعليم في تحقيق النهضة المنشودة للبلاد داعيا الي مزيد من التماسك ووحدة الصف الوطني

مؤكدا دعمه ورعايته لانشطة وبرامج الطلاب لخلق جيل طلابي مشبع بالقيم والاخلاق الفاضلة.

وأوضح أمين أمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني يوسف الجزولي أن اللقاء جاء بمشاركة أكثر من ألف طالب وطالبة من عضوية المؤتمر الوطني علي مستوي جامعة كسلا مشيرا الي أن اللقاء يهدف الي تجديد

النصرة والمبايعة لقائد الولاية وتأكيد الجاهزية للوقوف مع قيادة الولاية في مختلف البرامج والمشروعات

وأكد أن مسيرة الطلاب ماضية لتحقيق غاياتها المنشودة .

وتم خلال اللقاء تقديم وثيقة عهد ومبايعة من أمانة الطلاب لوالي الولاية .