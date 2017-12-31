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رئيس ليبيريا المنتخب يتعهد بـ"تحسين حياة الليبيريين"
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وزير الثقافة : المشروع الثقافى الوطنى مشروع ثقافي مجتمعى
أسعار النفط تستقرفى المعاملات الآجلة فوق الستين دولارا للبرميل
شرطه كسلا تحقق إنجازا..في ختام العام بتحريرها لـ 95 رهينه من قبضه مهربي البشر
الأمين العام للصندوق القومي للاسكان يشيد بجهود الولاية الشمالية للاسكان
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حرم الرئيس السوداني تشيد بدور "أم الإمارات" في مجالات العمل الانساني العالمي
د.نهاني :موازنة 2018 ليس بها زيادة ضرائب أو قيمة مضافة إضافية على قطاع الاتصالات
أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيرى للدولار اليوم الأحد
التاريخ :
31-12-2017 - 09:14:00 صباحاً
الخرطوم 31-12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم ب8.4076
جنيهات وعليه فان النطاق الأعلى هو 8.9120 جنيهات والادنى هو 7.9031 جنيهات.
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