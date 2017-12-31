السعر التأشيرى للدولار اليوم الأحد

الخرطوم 31-12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم ب8.4076

جنيهات وعليه فان النطاق الأعلى هو 8.9120 جنيهات والادنى هو 7.9031 جنيهات.

