أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد



الخرطوم 31-12-2017م (سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى لليوم الأحد على النحو التالى :-



العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 6.9979 7.0329 7.0154

الين الياباني 0.0622 0.0625 0.0624

الجنيه الاسترليني 9.4630 9.5103 9.4867

الفرنك السويسري 7.1675 7.2033 7.1854

الدولار الكندي 5.5711 5.5990 5.5850

كرونة السويدية 0.8531 0.8574 0.8552

الكرونة النرويجية 0.8536 0.8579 0.8557

الكرون الدنماركي 1.1271 1.1327 1.1299

الدينار الكويتي 23.0725 23.1879 23.1302

الريال السعودي 1.8661 1.8754 1.8708

الدرهم الاماراتي 1.9053 1.9148 1.9101

ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269

الدينار البحريني 18.5498 18.6425 18.5962

ريال عماني 18.1858 18.2767 18.2313

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395

الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085

اليورو 8.3921 8.4341 8.4131



