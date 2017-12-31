أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد

الخرطوم 31-12-2017م (سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى لليوم الأحد على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.9979 7.0329 7.0154
الين الياباني 0.0622 0.0625 0.0624
الجنيه الاسترليني 9.4630 9.5103 9.4867
الفرنك السويسري 7.1675 7.2033 7.1854
الدولار الكندي 5.5711 5.5990 5.5850
كرونة السويدية 0.8531 0.8574 0.8552
الكرونة النرويجية 0.8536 0.8579 0.8557
الكرون الدنماركي 1.1271 1.1327 1.1299
الدينار الكويتي 23.0725 23.1879 23.1302
الريال السعودي 1.8661 1.8754 1.8708
الدرهم الاماراتي 1.9053 1.9148 1.9101
ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269
الدينار البحريني 18.5498 18.6425 18.5962
ريال عماني 18.1858 18.2767 18.2313
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395
الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085
اليورو 8.3921 8.4341 8.4131