والي كسلا يطلع علي موقف الحصاد للعروة الصيفية بمشروع حلفا الزراعي



كسلا 31-12-2017م (سونا) - التقي الاستاذ آدم جماع ادم والي ولاية كسلا بمدير عام وزارة الزراعة والغابات والري الدكتور علي أحمد علي بمكتبه صباح اليوم بحضور أمين عام الحكومة أرباب محمد الفضل.

واستمع الوالي الي تقرير مقصل عن موقف الحصاد لمحاصيل العروة الصيفية بمشروع حلفا الجديدة الزراعي الي جانب سير الموسم الزراعي لمحاصيل العروة الشتوية بالمشروع خاصة محصولي القمح وزهرة الشمس .

وتطرق مدير عام الوزارة الي الخطوات التي إتخذتها الوزارة والتدابير للدخول في شراكات لإزالة أشجار المسكيت من مشروع القاش الزراعي والاستفادة منه وتحويله الي صادر للفحم مبينا أن الوزارة ستشرع في إنفاذ مشروع تجميل المدينة بغرس عدد من اشجار النخيل بالطرقات العامة والمؤسسات الحكومية .

و ثمن الوالي المجهودات المقدرة لوزارة الزراعة والغابات والري ودورها في تطوير وترقية القطاع الزراعي داعيا الي ضرورة الإسراع في إستكمال الاجراءات الخاصة بمشروع إزالة المسكيت من مشروع القاش الزراعي للاستفادة من الاستثناء الصادر من رئيس الجمهورية في إزالة المسكيت .

س ص/ع و

