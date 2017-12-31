والي كسلا يوجه بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش علي السلع والأسواق

كسلا 31-12-2017م (سونا) - اطلع الاستاذ آدم جماع ادم والي ولاية كسلا علي الأنشطة والبرامج المنفذة خلال الفترة الماضية للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع كسلا الي جانب خطة الهيئة للعام المقبل .

جاء ذلك لدي لقائه بمكتيه صباح اليوم بمدير فرع الهيئة المهندس عباس علي محمد العوض الذي قدم تنويرا شاملا حول أداء الهيئة خلال الفترة الماضية والذي اشتمل علي تنفيذ حملات تفتيشية فاقت الخمس آلاف حملة للمنشآت والأماكن الي جانب الحملات المكثفة عبر فرق لجنة شئون المستهلكين وهيئة المواصفات والمقاييس علي مستوي محليات الولاية .

وأضاف مدير فرع الهيئة أن الهيئة نفذت عددا من حملات الإبادة للسلع غير المطابقة للمواصفات والمنتهية الصلاحية .

و ثمن الوالي المجهودات المقدرة لفرع الهيئة وماظلت تقوم به من أدوار في الرقابة علي السلع والأطعمة موجها بمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة وتكثيف برامج التوعية للمستهلك وتتنفيذ الحملات التفتيشية علي مستوي الأسواق ومختلف المحلات التجارية والخدمية .

