مجلس إدارة هيئة مياه الجزيرة يجيز موازنة العام 2018م

مدني 31-12-2017م (سونا)- أجاز مجلس إدارة هيئة مياه ولاية الجزيرة في إجتماعه صباح اليوم برئاسة المهندس موسى عبد الله إبراهيم وزير التخطيط العمراني رئيس المجلس مقترح موازنة الهيئة للعام 2018م وتقارير أداء الإدارات التنموية للمياه بالمحليات للعام 2017م .

و أشاد الوزير بالجهد الشعبي في ترقية خدمات المياه وحل عدد من المشاكل بالإسهام المباشر عبر مجالس المياه بالقرى والمحليات .

وأعلن أن موازنة الهيئة للعام 2018م تحمل جملة من البشريات بتقديم خدمات ذات جودة عالية خاصة ما يلي كمية ونوعية المياه. وأكد معتمدو المحليات على ضرورة تجويد عمل الهيئة وتقديم خدمات مميزة للمواطنين ورفع كفاءة التشغيل بالمحليات إضافة لمعالجة مشكلات المياه في بعض القرى باستبدال الصهاريج وتجويد الخطوط والشبكات .

من جانبه إمتدح المهندس قسم الله محمد أحمد مدير عام وزارة التخطيط العمراني عضو المجلس مجهودات منسوبي هيئة المياه لإيصال مياه نقية وبصورة مستمرة لجميع مواطني الولاية .

س ص